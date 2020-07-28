Врач рассказал, насколько коронавирус опасен для спортивной карьеры

Препараты для лечения CoViD-19 не запрещены для спортсменов, но сама болезнь может встать на пути к наградам.

На днях известный биатлонист Антон Шипулин заявил, что он и члены его семьи заразились коронавирусом. Еще около 50 российских футболистов из разных клубов заражены CoViD-19. Насколько же новая инфекция опасна для спортсменов? Такой вопрос радио Sputnik задало профессору кафедры спортивной медицины первого Сеченовского университета Евгению Ачкасову.

Специалист отметил, что профессионалам стоит опасаться не лечения, а тяжелых последствий болезни. Ученый успокоил: препараты, которые назначаются при заболевании CoViD-19, не входят в список запрещенных для спортсменов. А вот влияние самого коронавируса на организм может быть критическим.

«Если была тяжелая пневмония, вообще стоит вопрос о возвращении в профессиональный спорт», — подчеркнул Ачкасов.

Напомним, ранее наш сайт цитировал специалиста, который рассказывал, что кроме легких у больных CoViD-19 страдает еще целый ряд органов. Могут произойти изменения в работе сердца и поджелудочной железы, а также в процессе свертывания крови.

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Справка Teleprogramma.pro

Евгений Евгеньевич Ачкасов — доктор медицинских наук, профессор по специальности «восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура», заведующий кафедрой спортивной медицины первого МГМУ имени Сеченова. Стаж врачебной работы — около 30 лет. Автор 320 научных публикаций, 2 учебников, 9 монографий, 8 патентов РФ на изобретения. Отличник здравоохранения, мастер спорта по конькобежному спорту.