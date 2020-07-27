«Обожаю стоять вверх ногами»: Виктория Боня рассказала о пользе «позы королей» в йоге

Телеведущая стоит в этой позе по три минуты в день.

Телеведущая Виктория Боня активно делится в Instagram не только фитнес-тренировками, но и своими занятиями йогой. 40-летняя звезда показывает поклонникам различные асаны и комментирует из полезность для тела. Недавно она расхвалила стойку на голове, отметив, что это упражнение сочетает в себе эффекты от множества других.

«Обожаю стоять вверх ногами, — призналась Боня, выложив видео своей стойки. — Достаточно выполнять эту асану ежедневно в течение трех минут, чтобы держать каждую мышцу тела в тонусе и убрать симптоматику многочисленных заболеваний».

Однако, советуя данную асану, женщина добавила, что ее относят к самым сложным и травматическим упражнением, поэтому в ее выполнении не стоит спешить, а предварительно нужно планомерно и четко освоить технику стойки.

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать пост Бони инструктора по йоге Ксению Иванову.

«Эффекты перевернутых асан, в том числе стойки на голове, конечно, бесчисленны. Это и терапевтические эффекты, уменьшение давления, избавление от заболеваний сердца, пищеварительной, мочеполовой систем. Ее еще называют «позой королей», она оказывает очень сильное влияние на эндокринную систему. Но здесь очень важно понимать, что необходимы последовательность и постепенность таких занятий. Неподготовленному человеку на голову категорически вставать нельзя. Если сосуды не готовы, если имеются грыжи в позвоночнике, это очень опасно», — говорит специалист.

По словам инструктора, есть специальная методика, которая ведет от простых упражнений к сложным, чтобы в итоге можно было безопасно встать на голову. Если неподготовленный человек встанет в такую позу, он тут же почувствует прилив крови к голове. Здесь важно уметь концентрироваться на области щитовидной железы, чтобы давление образовывалось там, а не в черепе. Но это уже достигается планомерными занятиями с профессиональным тренером.

Справка Teleprogramma.pro

Ксения Иванова — инструктор классической йоги, опыт работы — 10 лет. Закончила школу классической йоги при федерации йоги, обучалась в институте йоги города Москвы. Золотой и серебряный призер на международных турнирах классической йоги с 2013 по 2019 годы. Преподает йогу для начинающих, для детей, йогатерапию для позвоночника.