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Эксперт рассказал, каких тренировок стоит избегать беременным

Часть упражнений лучше исключить на период беременности.

Эксперт рассказал, каких тренировок стоит избегать беременным
Во время легких тренировок организм беременной девушки подготавливается к родам. Фото: Russian Look

Беременным женщинам можно тренироваться два раза в неделю до конца срока, если упражнения подобраны правильно и позволяет состояние здоровья. Об этом журналистам рассказала президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина. Но от некоторых упражнений специалист предостерегла.

В частности речь идет об активностях, направленных на растягивание мышц. Выполнять их нужно максимально аккуратно и осторожно, так как во время беременности в организме происходит мощный выброс гормона релаксина, который ослабляет связки и дает возможность растянуть тазовое дно.

Следует полностью исключить классические упражнения на пресс, любые тренировки со скручиванием позвоночника и резкие наклоны вниз. И вообще резкие смены положения тела крайне нежелательны.

«Если беременная женщина посещает тренажерный зал — под большим вопросом приседания, становые тяги, а также другие упражнения с наклонами спины вниз и вверх и натуживанием», — цитирует Силину новостное агентство «Москва».

Также беременным следует больше отдыхать между подходами и следить за своим пульсом. Если последний вдруг участится, время отдыха стоит увеличить. По словам эксперта, если частота пульса превышает 125 ударов в минуту, то это уже опасно. В добавок, беременным нужно избегать перегрева организма. Чтобы перестраховаться от него следует пить достаточное количество воды: два-три глотка между упражнениями или по стакану каждые 15-20 минут.

Специалист назвала и безопасные виды тренировок для беременных: это ходьба, плавание и специальная йога для беременных.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Силина — мастер-тренер Reebok International, президент «Национального фитнес-сообщества», завкафедрой «Менеджмент в фитнес-индустрии» университета «Синергия», член экспертного совета по вопросам физической культуры и массового спорта при Министерстве спорта РФ, член рабочей группы Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросам модернизации системы физического воспитания населения. Опыт работы в индустрии фитнеса — более 30 лет.

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