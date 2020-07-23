«Звязда жирная»: Костюшкин показал фото у бассейна и напросился на комплименты поклонников

Певец Стас Костюшкин решил урвать себе кусочек лета и оправился загорать на юга. Сейчас артист выкладывает в Instagram фотографии из Геленджика. На одной из них он запечатлен у бассейна, в плавках. Но, судя по лицу мужчины, был против того, чтобы его снимали.

«Звязда на отдыхе, звязда жирная и не хочет, чтобы ее фотографировали, но разве друзьям объяснишь», — написал 48-летний артист.

Подписчики Стаса не оставили его иронию без внимания, так как на снимке у мужчины не видно ни грамма лишнего жира.

«Звязда набивается на комплименты», «Ну что сказать — срочно на диету», «Прямо в кадр не поместился! Ну как так можно?!» — такие комментарии оставили поклонники.

Напомним, что певец ведет здоровый образ жизни и активно занимается спортом. Даже на самоизоляции артист находил возможность для уличных тренировок.

Добавим, что 22 июля он вместе с женой Юлией (чемпионкой России и мира по акробатике) отметили 14 лет со дня свадьбы и трогательно поздравили друг друга в Сети.