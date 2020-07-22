«Прямо «бомбы» к нам садятся»: венецианские гондольеры стали пускать меньше туристов в лодки

По словам работников отрасли, в город все чаще приезжают гости с избыточным весом.

В Венеции местным гондольерам пришлось сократить число туристов, которых они могут посадить в лодку. И речь не о вирусе и социальной дистанции — водным извозчикам пришлось признать, что их клиенты стали гораздо толще.

«Это правда, по сравнению с временами 10-15 лет назад, туристы стали весить несколько больше, — цитирует издание The Guardian президента Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби. — В отличие от лифтов у нас нет весов для взвешивания людей, поэтому мы сократили количество пассажиров». «Туристы теперь приезжают с избыточным весом. Из некоторых стран прямо «бомбы» к нам садятся. И когда лодка полностью загружена, ее начинает заливать вода. Плыть с более чем полтонны мяса на борту опасно», — добавляет президент ассоциации гондольеров-заместителей Рауль Роверато.

Итак, теперь, что касается маленькой лодки, то в нее можно посадить 5 человек, вместо 6. А большие гондолы, которые плавают через Гранд-канал, набирают по 12 пассажиров вместо 14.

Добавим, что в Венеции зарегистрировано всего 433 официальных гондольера и еще 180 гондольеров-заместителей. Получить эту профессию может только потомок человека, работавшего в этой сфере.