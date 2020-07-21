«Гибкость, легкость, эластичность»: Денис Клявер рассказал, почему ушел от силовых тренировок

Уже лет пять, как артист предпочитает работать не с «железом», а с собственным телом.

20 июля певец Денис Клявер отчитался перед своими подписчиками в Instagram, что провел уличную тренировку с молодым рэпером Niletto. 45-летний артист, известный не только своим творчеством, но и приверженностью к культуризму, оценил физическую форму 28-летнего коллеги. Вместе они сделали несколько упражнений на турнике и на брусьях. Их тренировка была снята для нового мужского YouTube-шоу «The Гараж».

Рассказав о встрече с Niletto, Клявер спросил у своих подписчиков, какие нагрузки они больше предпочитают: кардио, воркаут или «железо». Певец признался, что сам уже лет пять, как ушел от силовых тренировок и больше работает с собственным весом. Один из поклонников спросил у звезды, почему тот перестал качаться.

«Надоело, — ответил Клявер. — Полного отказа, конечно, нет, но приоритет поменял в сторону физухи. Гибкость, легкость, эластичность и выносливость в первую очередь».

Напомним, бывший участник дуэта «Чай вдвоем» занимается спортом с 15 лет. Он увлекался дзюдо, самбо, бегом на коньках, легкой атлетикой, акробатикой, катанием на лыжах и до сих пор активно поддерживает свое тело в форме.