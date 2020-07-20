«Примерно полкило в неделю»: фитнес-тренер обозначил границы безопасной «сушки»

Похудение посредством «сушки» очень популярно среди спортсменов. Но оно же и достаточно опасно, если применять его неразумно, считает бодибилдер и тренер Михаил Малек.

Во время «сушки» человек отказывается от употребления углеводов и делает упор на ряд упражнений. Но резко менять режим питания и устраивать стресс для организма опасно. По словам Малека, чем быстрее проходит «сушка», тем больший вред она наносит.

«Потенциально безопасной для здоровья считается потеря веса примерно полкило в неделю, максимум килограмм. Все, что больше, наносит вред организму, и это надо корректировать за счет диеты», — пояснил эксперт радио Sputnik.

Он добавил, что потенциальный риск при такой методике похудения исходит от обезвоживания, поэтому спортсмен должен строго следить за водно-солевым балансом и принимать препараты с минералами, чтобы данное состояние не сказывалось на сердце. А мочегонные средства, которые нередко употребляются при «сушке», опасны, и современные спортсмены постепенно отходят от них, избавляясь от лишней жидкости более физиологическими методами.

Тренер предостерег слушателей от экстремальной «сушки» и призвал все делать в меру. По его словам, не стоит опускать процент жира в организме меньше определенного уровня. Меньше 7%, например, это показатель профессиональных соревнований по бодибилдингу, и он отнюдь не полезен для организма. Особенно для женского: дамы могут получить проблемы с кожей и волосами и даже нарушение менструального цикла.

Справка Teleprogramma.pro

Михаил Михайлович Малек — спортсмен-бодибилдер, тренер по фитнесу. Мастер спорта международного класса по фитнесу, мастер спорта по бодибилдингу. Занимается бодибилдингом с 1988 года, четырехкратный чемпион Европы и мира по фитнесу, семикратный чемпион мира по атлетическому фитнесу, неоднократный чемпион Москвы по бодибилдингу. Окончил тренерские курсы при Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма, ведет тренерскую деятельность с 1995 года.