«Стиль успешного человека»: министр спорта рассказал о философии похода в фитнес-клуб

А также оценил восстановление спортивной сферы жизни в России после пандемии.

Согласно нацпроекту «Демография», к 2024 году министерство спорта РФ должно увеличить долю россиян, вовлеченных в спорт, до 55%. Об успехах на этом пути в свежем интервью рассказал глава ведомства Олег Матыцин.

Чиновник привел цифры, что сегодня спортивными можно считать более 42% граждан России, а в прошлом году этот показатель составлял около 39%.

«В молодежной среде сегодня формируется такой «стиль успешного человека». Независимо от того, кто он — руководитель или менеджер среднего звена, человек должен быть здоровым, подтянутым, производить впечатление всегда готового к каким-то активным действиям, и тогда возникает ощущение, что человек способен вообще реализовать любую задачу», — цитирует министра сайт «Будущее России».

По его словам, за походом в фитнес-центр стоит целая философия. Ведь у человека появляется чувство самоуважения, когда он добивается каких-то результатов для своего тела и справляется с нагрузкой. Эти эмоции переходят в сферу отношение к жизни, и за спортивными достижениями следуют общественные успехи.

Коронавирус, конечно, внес в нацпроект некое торможение, но в следующем году Минспорта планирует все наверстать. Сейчас же основная задача чиновников — восстановить календарный план спортивных соревнований. В конце сентября планируется провести в стране первый международный турнир — «Игры стран СНГ» в Казани. А далее нужно суметь организовать школьные спартакиады и универсиаду. Естественно, с соблюдением мер безопасности.