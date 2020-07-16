В Сети появилось видео, как Шарлиз Терон раскидывает мужчин на боевой тренировке

10 июля на Netflix появился новый боевик «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли. Актриса играет живущую вечно воительницу, которая вместе с такими же, как она, солдатами, сражается на Земле уже многие сотни лет. В трейлере она стреляет, дерется, прыгает и всяческими другими способами демонстрирует шикарную физическую подготовку.

15 июля голливудский постановщик трюков Сэм Харгрейв («Голодные игры», «Отряд самоубийц», «Взрывная блондинка», киновселенная Marvel) выложил в Instagram собственную видеозапись, которую он снял в прошлом году, когда посетил репетицию трюков «Бессмертной гвардии» с участием каскадеров и самой Терон. В этом коротком ролике из спортзала можно увидеть, как актеры отрабатывают драки, которые потом выглядят такими впечатляющими на экране.

Особенно завораживает, как хрупкая на вид Шарлиз бросает через плечо взрослого мужчину и сразу после этого прыгает на следующего, что сбить его с ног в еще более замысловатом трюке. Своими движениями женщина мотивирует на занятия физкультурой гораздо больше, чем все фитнес-блогеры вместе взятые.

Добавим, что актриса сделала репост видео со страницы Харгрейва и призналась в безумной любви к нему, как в профессионалу своего дела. Также она сказала ему готовиться к съемкам «Взрывной блондинки — 2», в которых обе звезды снова будут ставить боевую хореографию вместе.