70% фитнес-клубов в России могут закрыться к концу 2020 года

Владельцы фитнес-клубов, которые потерпели огромные убытки в результате почти трехмесячного режима самоизоляции, продолжают взывать к властям с просьбами о полноценном возобновлении работы. Ранее они запускали флешмобы в социальных сетях, потом пугали тем, что придется поднять цены на услуги. А сейчас Ассоциация операторов фитнес-индустрии России опубликовал в Сети официальную петицию президенту страны.

«Тысячи фитнес-клубов по регионам России до сих пор закрыты, а часть открыты с ограничениями, несопоставимыми с бизнесом. При этом работают ночные клубы, торговые центры, пляжи – места массового небезопасного скопления людей, — говорится в официальном обращении АОФИ. — Решения об открытиях принимают региональные власти: ни руководство федерального Роспотребнадзора, ни федеральное Министерство спорта не могут повлиять на эту ситуацию. Прямое влияние на руководителей регионов имеет только Президент РФ».

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Организация приводит цифры, что до коронавируса в нашей стране было 13 тысяч фитнес-объектов, в которых работало более 768 тысяч сотрудников. Но к середине июля индустрия уже потеряла 20% игроков рынка и 30% работников, которые перешли в другие сферы бизнеса. АОФИ предрекает, что с нынешней ситуацией к концу 2020 года отрасль потеряет 70% объектов, и ее придется создавать заново, на что уйдут целые годы.

Сообщается, что петицию Владимиру Путину подписали уже более 8 тысяч человек.