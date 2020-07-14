Исследование: россияне стали меньше заниматься спортом и больше ходить на мероприятия

Опрос показал, что за последние 5 лет физическим тренировкам стало уделяться более чем в два раза меньше времени.

Международная консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование досуга россиян в 2019 году. В опросе участвовали 10 тысяч семей. Данные аналитики представил РБК. Выяснилось, что женщины в нашей стране имеют в среднем три свободных часа в сутки (в выходные — пять). У мужчин же времени на 19% больше. На что же тратятся эти драгоценные часы?

По данным исследования, в будни большая часть уходит на интернет, просмотр новостей, фильмов и сериалов. Причем мужчины тратят на это на 25% больше времени, чем женщины.

Спорту же уделяется мало времени: в будни россияне тренируются в среднем несколько минут, женщины — 4, мужчины — 6. В выходные показатели вырастают до 5 и 10 минут соответственно.

Тот же источник отмечает, что за последние пять лет россияне сократили время на тренировки, особенно женщины. У слабого пола показатель снизился на 77% в будни и на 83% в выходные. У сильного — снижение составило 58% в будни и 72% в выходные. В среднем женщины стали тренироваться на 15 минут в день меньше, а мужчины — на 13 минут.

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Какие же позиции тогда подросли? На 11% больше стало уделяться времени хобби и играм, немного увеличилось и время на общение с друзьями, в том числе и виртуальное. А вот что действительно «в выигрыше», так это посещение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий: в будни на них стали тратить в четыре раза больше времени и в два раза больше в выходные. Получается, активному отдыху россияне больше предпочитают зрелища.