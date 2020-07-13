Танцевальный фитнес, бокс, цигун: какие тренировки предлагают посетителям парки Москвы

В 23 парках столицы проходят бесплатные тренировки на свежем воздухе. Об этом сообщает сайт мэра Москвы, отмечая «Северное Тушино», «Кузьминки», «Ходынское поле», Воронцовский и другие парки. Причем горожанам предлагается не только аэробика, но и необычные направления, например, танцевальный фитнес и бокс.

В парке «Кузьминки» посетителей могут научить правильно бегать. Уроки проводит каждый понедельник в 18:00 мастер спорта международного класса по легкой атлетике Елена Глазкова. Там же в понедельник и четверг в 19:00 можно зарядиться бодростью, благодаря энергичной музыке и танцевальному фитнесу.

В Воронцовском парке по вторникам в 20:00 проводятся занятия по легкой атлетике, по субботам в 10:00 — по боксу, а в 12:00 — по дыхательной гимнастике.

Очень популярна среди посетителей стала древнекитайская практика цигун. Этим летом занятие по ней проходят в Измайловском, Таганском, Лианозовском, Бабушкинском парках, а также в «Фили», саду имени Баумана, сквере в Олонецком проезде и парке у Джамгаровского пруда. Еще в девяти местах проводятся занятия по скандинавской ходьбе.

Полную информацию смотрите на сайте градоначальника. Добавим, что некоторые занятия требуют предварительной регистрации. Не стоит забывать о защитных мерах в условиях эпидемии.