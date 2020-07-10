«Такого эффекта не будет»: фитнес-эксперт раскритиковал пост Максима Дрозда о подтягивании

Звезда кино и сериалов, 52-летний актер Максим Дрозд выложил в Instagram фотографию своей тренировки, на которой запечатлены внушительные мышцы его плеч и спины. Такой красоты мужчина добился с помощью подтягивания, и вот он решил рассказать подписчикам об этом важном базовом упражнении.

Актер назвал подтягивание непростым и энергозатратным, особенно если у человека имеется лишний вес. Но вместе с тем, по его словам, у данного упражнения есть своя тайна, которая как раз помогает бороться с лишними килограммами.

«Мозг, который всегда нами руководит и дает необходимые сигналы организму, реагирует примерно так: тяжело подтягиваться, тяжело мышцам сокращаться — в теле много лишнего веса, — пишет Дрозд. — Мозг дает команду организму избавляться от лишних килограммов, чтобы подтягиваться было легче. То есть, постоянно подтягиваясь, вы провоцируете тело избавляться от лишних килограммов».

Подписчики актера одобрительно встретили этот пост. Но Teleprogramma.pro решила узнать мнение эксперта, действительно ли так реагирует организм на потягивание. Член Ассоциации профессионалов фитнеса Эдуард Каневский ответил журналистам, что это чушь, и призвал звезду экрана не вводить своих подписчиков в заблуждение.

«Подтягивание — это базовое упражнение, которое вовлекает в работу большой мышечным массив, но те люди, которые разбираются в построении тела, знают, что подтягивание развивает мышцы спины, в первую очередь, широчайшую. Дополнительно работают бицепсы, дельтовидные мышцы и так далее. Но утверждать, что благодаря подтягиваниям организм начинает каким-то неведомым способом активно сжигать калории по команде мозга, это категорически неверно. Потому что существует фундаментально правило: жир локально не горит. У нас в принципе нет упражнений, помогающих сжигать жир локально. Если вы, подтягиваясь, хотите убрать жир с живота, такого эффекта не будет в принципе», — высказался эксперт.

Он уточнил, что похудение — это сложный процесс, в который входит несколько составляющих: силовые тренировки, аэробные тренировки и правильная диета.

Справка Teleprogramma.pro

Эдуард Каневский — фитнес-эксперт, теле- и радиоведущий, писатель, мастер спорта и чемпион Москвы по становой тяге, член Ассоциации профессионалов фитнеса. Входит в тройку лучших тренеров фитнеса России.