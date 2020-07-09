Долой тапочки: почему полезно ходить босиком по песку

Популярный доктор и телеведущий Евгений Комаровский опубликовал в Instagram статью о пользе босого хождения по песку своего коллеги — детского ортопеда Кирилла Шлыкова.

Автор материала отмечает, что хождение босиком по песку — это лучшая физкультура, придуманная природой. При ней суставы стопы могут свободного двигаться, так как им не мешает обувь, а мышцам приходится активно работать, чтобы приспособиться к вязкой поверхности.

К тому же мозгу нужно получать сигналы и стопы тоже — из-за постоянного хождения в обуви, он становится «ленивым» и разучивается управлять стопой, а следом за ней и шагом. И еще один важный фактор, о котором многие, скорее всего, слышали: рецепторы на подошве «настраивают» весь организм, вплоть до макушки.

«Они передают информацию нервной системе, как удерживать позвоночник, в каком положении держать сустав, какие мышцы сокращать. А если информация ограничена, мозг начинает додумывать, как расположить ему тело, и все чаще ошибается», — пишет Шлыков.

При этом специалист призывает не забывать о безопасности ног, ведь в песке могут быть битые стекла и другие острые предметы. К тому же не стоит ходить босиком по песку, если у вас недавно была травма стопы или имеются раны на ногах.⁣

Идеальным местом для подобных прогулок врач называет пляж на море. Но и в городе он не редко замечает чистый песок, который только что привезли на детскую площадку. Его тоже можно использовать для тренировки ног, пока в нем нет мусора.

Справка Teleprogramma.pro

Шлыков Кирилл Алексеевич — доктор-ортопед, детский ортопед, специалист по биомеханики стоп, сертифицированный специалист по кинезиотейпированию. Окончил Смоленскую государственную медицинскую академию, прошел специализацию по ортопедии-травматологии, восстановительной медицине и реабилитации на базе Сеченовского университета. Руководитель образовательно-просветительского проекта «Школа Подиатрии».