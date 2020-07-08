Из-за коронавируса в мире подскочил спрос на велосипеды

Пандемия коронавируса подхлестнула спрос на покупку велосипедов. Очевидно, «двухколесный друг» стал более востребован для поддержания здорового образа жизни на фоне закрытия фитнес-клубов. Также он помогает передвигаться по городу тем, кто боится заразиться в общественном транспорте.

Как пишут «Известия», ведущие производители велосипедов были не готовы к такому скачку спроса. К примеру, в апреле в Америке потребность в новых велосипедах возросла на 75% по сравнению с прошлым годом, в результате чего в мае Китай увеличил выпуск данного товара на 44%. Продажи увеличились в несколько раз в Италии, Испании и Великобритании. И, конечно же, этот тренд наметился и в России.

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Издание пообщалось с представителем отечественного проекта Let’s bike it! Владимиром Кумовым и тот поделился информацией, что во многих веломагазинах уже разобрали почти весь товар с прежних поставок. Этим лето активно продаются не только новые, но и подержанные велосипеды. На сайте Avito спрос на них подскочил аж на 70%. Для сравнения, прошлой весной Кумов выложил объявление о продаже «двухколесного друга», и за месяц на него никто не откликнулся, а этим летом тот же велосипед нашел покупателя за три часа.

Не остался в стороне и велопрокат. В Москве, например, в июне он вырос на 21% по сравнению с прошлым годом.