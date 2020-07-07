Совсем другие заезды: Московский велофестиваль стартовал в формате онлайн

7 июля в столице России стартовал ежегодный Московский велофестиваль, правда, из-за эпидемии он пройдет онлайн — в виде марафона с заданиями и бесплатными видеотренировками. Заявки на участие принимаются на сайте мероприятия.

Для примера, одно из заданий марафона — «Добрый велозаезд» — можно выполнить, не находясь в столице. Нужно установить мобильное приложение-трекер на свой телефон и проехать с ним за один раз не менее 16 километров. За каждого участника, который совершит такую поездку, организаторы переведут 50 рублей в благотворительный фонд, помогающий больным людям.

Марафон продлится шесть дней, все его участники смогут получить призы за выполнение заданий: велосипеды, спортивные абонементы и приглашения на закрытый музыкальный велофестиваль.