Ничего хорошего: кардиолог объяснила, как энергетики действуют на сердце

Чем чаще человек употребляет энергетические напитки, тем больше нарушений сердечно-сосудистой системы провоцирует. Об этом рассказала врач Анна Кореневич.

Нередко для более продуктивной тренировки или бодрости на утренней пробежке люди прибегают к помощи энергетиков. Однако специалисты активно отговаривают от этой практики. Так, например, врач-кардиолог Анна Кореневич призывает быть очень осторожными при употреблении энергетических напитков.

На своем YouTube-канале специалист пояснила, что в данных товарах содержатся вещества, провоцирующие резкий выброс адреналина, норадреналина и дофамина, которые принято называть гормонами стресса. Они усиливают концентрацию внимания человека и повышают его работоспособность. Этот механизм заложен в человеке, чтобы тот мог быстро отреагировать на опасную ситуацию, а энергетики запускают его искусственно.

«Такое подхлестывание гормонов со временем вызывает нарушение регуляции сердечно-сосудистой системы, и возникают различные нарушения патологического характера. Это подскоки артериального давления, спазмы сосудов, различная аритмия сердца. Начинается все с безобидных симптомов, но может закончится и серьезными проблемами», — говорит кандидат медицинских наук.

Она отметила, что если употребление энергетика носит разовый характер, например, чтобы выучить как можно больше в ночь перед экзаменом, то такая ситуация допустима. Но частое употребление данных напитков приведет только к нарушениям работы сердца.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Кореневич — сертифицированный врач-кардиолог, кардиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук, стаж работы более 20 лет. Эксперт в области лечения, профилактики и восстановления после инфаркта. Автор научных статей по острому коронарному синдрому и книги «Как жить после инфаркта?»