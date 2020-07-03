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«Все — руки уже нет»: российский боец UFC показал тренировку с удавом

Алексей Олейник по прозвищу «Удав» оценил захват змеи.

«Все — руки уже нет»: российский боец UFC показал тренировку с удавом
Алексей Олейник. Фото: instagram.com/alexeyoleynik1/

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник опубликовал в Instagram видео необычной тренировки по джиу-джитсу. На ролике руки 43-летнего спортсмена обвил удав, а сам мужчина шутит, что змея сделала ему захват.

«Вот колечко, закручивай-закручивай. Все — руки уже нет», — констатирует Алексей

Ему явно нравится «спарринг» с новым партнером. Ролик становится вдвойне ироничным, если учесть, что на ринге Олейник получил прозвище «Удав». Он является единственным бойцом, сумевший одержать победу в UFC удушением иезекииля, причем дважды.

Добавим, что мужчина живет во Флориде, где, собственно, и было снято данное видео. Он является двукратным чемпионом России и мира по боевому самбо, занимает двенадцатую строчку официального рейтинга UFC среди бойцов тяжелого веса.

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