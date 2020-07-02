Эпидемиолог: те, кто не занимается спортом, больше подвержены заражению вирусами

Как и те, кто чрезмерно нагружает себя тренировками.

На сайте Минздрава РФ появилось интервью с ведущим научным сотрудником Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Людмилой Алимбаровой. В нем был затронут вопрос о том, насколько физическая активность человека влияет на риск заражения вирусами.

Специалист отметила, что подобные исследования проводились с 1970-х годов, их объектами были как люди, так и животные. И действительно, результаты показали, что уровень активности организма влияет на его устойчивость к заражению.

«Те лица, которые не занимаются спортом и малоактивны в жизни, более подвержены заражению респираторными заболеваниями. Такой же эффект наблюдался и у тех, кто занимается спортом чрезмерно — с большими нагрузками и длительным восстановлением», — говорит Алимбарова.

Однако, по ее словам, люди, которые занимаются спортом регулярно и с умеренной степенью нагрузки, заражаются гораздо реже по сравнению с двумя предыдущими группами. Это так же было продемонстрировано исследованиями. Вывод: в тренировках нужно придерживаться золотой середины, если не хотите стать легкой мишенью для вирусов. Да и вне медицины большие нагрузки обычно являются уделом профессиональных спортсменов, за здоровьем которых следит штат тренеров и медиков. Стоит помнить об этом, рассчитывая сложность своих тренировок.

Справка Teleprogramma.pro

Людмила Михайловна Алимбарова — доцент, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Выпускница Сеченовского университета, автор и соавтор более 150 научных публикаций, учебно-методических работ, 3 нормативно-методических документов федерального уровня.