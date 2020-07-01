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Звездный гость

Apple TV+ выпустит сериал о величайших спортсменах современности

Готовьтесь услышать откровения Леброна Джеймса, Усэйна Болта и других звезд.

Apple TV+ выпустит сериал о величайших спортсменах современности
Трехкратный чемпион NBA Леброн Джеймс. Фото: globallookpress.com

10 июля на сервисе Apple TV+ выйдет документальный мини-сериал из 7 эпизодов о лучших спортсменах современности. Проект называется Greatness Code («Код величия»), в Сети уже доступен его трейлер.

И это будет только первый сезон шоу. Стартовые серии посвящены таким мастодонтам спорта, как баскетболист Леброн Джеймс, легкоатлет Усэйн Болт, игрок в американский футбол Том Брэди, футболистка Алекс Морган, пловчиха Кэти Ледеки, серфер Келли Слейтер и сноубордист Шон Уайт. Обидно, что в списке нет ни одного российского гражданина, но, возможно, на них обратят внимание в следующих сезонах.

Добавим, что каждый эпизод будет посвящен поворотному моменту в спортивной карьере звезды. Трейлер задает определенный графический дизайн проекта. Все говорит о том, что зрителей ждут не только съемки с соревнований и откровения знаменитостей, но из интересная 3D-анимация.

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