«Хоккей без арены»: Евгений Малкин отработал владение клюшкой в супермаркете

Известный хоккеист Евгений Малкин выложил в Instagram забавный ролик, в котором он прогуливается по супермаркету с клюшкой и демонстрирует свое мастерство на товарах. Вначале он аккуратно закинул лимон с пола прямо в ящик на полке, потом увидел, как покупатели обронили пачку макарон, и отправил «пропажу» прямо в их продуктовую тележку. В финале спортсмен умело набивает на клюшке крем для лица, упаковка которого очень похожа на шайбу. Все происходящее комментирует в стиле рэпа приятель хоккеиста.

«Продукты без касаний, хоккей без арены», — иронично подписал ролик Малкин, признавшись, что скучает по спортивным матчам.

Поклонники звезды остались в восторге от его виртуозных финтов, причем и российские, и западные. Последние, правда, попросили перевести, что говорит человек за кадром.

Напомним, в последние годы Евгений Малкин блистает в клубе НХЛ «Питтсбург Пингвинз» (Пенсильвания, США), он трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира. На западе спортсмен известен под прозвищем Джино.