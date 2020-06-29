ВОЗ: во время занятий спортом надевать медицинские маски не стоит

Всемирная организация здравоохранения разрушила еще один миф о коронавирусе. На ее сайте появился четкий ответ на вопрос: стоит ли носить защитную маску во время спортивных тренировок?

«Люди не должны носить маски при занятиях спортом, так как они могут снизить способность дышать комфортно. Пот может заставить маску быстрее намокнуть, что затрудняет дыхание и способствует росту микроорганизмов. Важной профилактической мерой во время упражнений является поддержание физического расстояния не менее одного метра от других», — говорится в памятке на портале ВОЗ.

Там же опубликовано множество других полезных заметок. Например, может ли коронавирус распространяться через обувь. Специалисты отмечают, что вероятность попадания инфекции на ботинки очень мала. Но в домах, где есть маленькие дети, которые часто играют на полу, не мешало бы оставлять обувь за порогом, чтобы предотвратить контакт малышей с грязью, которая имеется на подошвах.

Еще один развеянный миф: длительное ношение медицинской маски не вызывает отравления углекислым газом и недостаток кислорода в организме. При условии, что она правильно надета, разумеется. Но повторно маски использовать не рекомендуется. Если этот аксессуар намокнет, его следует заменить.