Почти половина фитнес-клубов Москвы не открылась после официального разрешения

С 23 июня в Москве разрешили возобновить работу фитнес-клубов, однако в первые дни открыли свои двери только 58% заведений. Такую цифру приводит «Коммерсантъ». Трафик посетителей при этом оказался на 40–60% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева. По ее словам, у пятой части столичных клубов посещаемость не превысила и 25%.

На фоне снижения показателей стоит отметить, что во многих регионах фитнес-клубы еще не открылись, и дата возобновления их работы не известна. Издание отмечает, что самая сложная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Лишь один из опрошенных экспертов назвал положительный для индустрии пункт — засидевшиеся дома клиенты стали тратить в спортзалах больше денег.

Ранее АОФИ отмечала, что фитнес-клубы будут довольно долго «отходить» от последствий коронавируса и, вполне возможно, повысят цены на свои услуги, чтобы остаться на плаву. Отмечалось, что из-за сложившейся ситуации к концу года российский рынок может потерять до 60% операторов фитнес-индустрии.