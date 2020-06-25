Виктория Боня показала «самое эффективное» упражнение для ягодиц

Но фитнес-эксперт предостерег от его повторения всеми желающими.

Телезвезда Виктория Боня продолжает делиться со своими подписчицами в Instagram упражнениями для подтянутых ягодиц. 25 июня она выложила видео из спортзала, на котором запечатлена ее тренировка со штангой.

Женщина встала в мостик, лежа спиной на скамейке, в район таза ей положили тяжелую штангу. Придерживая снаряд руками, Виктория аккуратно двигает тазом вверх-вниз. Данное упражнение она назвала самым эффективным упражнением для ягодиц.

«Важно отметить, что носочки нужно приподнять, чтобы упор ноги шел на пятку», — пишет телеведущая.

Она отметила, что делает данное упражнение в три подхода: первый для разогрева 20 раз с 30-килограммовым весом, а два других — по 15 раз с весом в 70 килограммов.

Teleprogramma.pro обратилась за комментарием к фитнес-эксперту Эдуарду Каневскому, чтобы узнать, действительно ли данную тренировку можно назвать самой эффективной для ягодиц.

«Во-первых, нет «лучших» упражнений для качественной проработки той или иной мышцы или мышечной группы. Всегда существует целый комплекс движения, позволяющий дать хороший результат, и это точно не одно упражнение, — сказал мастер спорта. — Во-вторых, данное движение подходит далеко не всем, если работать со штангой, как на видео. В целом, такая нагрузка актуальна только людям с серьезными целями и задачами и без проблем со здоровьем».

Внимание! Если захотите включить это упражнение в свои занятия, обязательно проконсультируйтесь с профессиональным тренером.

Справка Teleprogramma.pro

Эдуард Каневский — фитнес-эксперт, теле- и радиоведущий, писатель, мастер спорта и чемпион Москвы по становой тяге, член Ассоциации профессионалов фитнеса. Входит в тройку лучших тренеров фитнеса России.