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Ученые изобрели прибор анализирующий здоровье человека через его пот

В будущем он сможет помочь людям выстраивать индивидуальные тренировки.

Ученые изобрели прибор анализирующий здоровье человека через его пот
Пот человека несет в себе немало информации о его здоровье. Фото: Global Look Press

Ученые из университетов Пенсильвании и Сянтаня создали миниатюрный прибор, который может рассказать о здоровье человека по каплям его пота. Как сообщает портал «Машины и Механизмы», устройство крепится на кожу в областях, где располагаются потовые железы. У него несколько отсеков для сбора выделений, в которых оно сохраняет жидкость для последующего анализа.

Внутри прибора хранится чувствительное вещество, реагирующее на уровень кислотности и глюкозы. Также с помощью него можно будет определять интенсивность потоотделения в разное время дня и при разных занятиях.

Изобретатели ожидают, что девайс найдет свое применение в медицине и спорте. К примеру, с помощью  него можно будет легко контролировать уровень нагрузок, испытываемых людьми при тренировках, чтобы затем разработать для них индивидуальные фитнес-планы.

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