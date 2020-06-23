В Москве разрешили открыть фитнес-клубы, бассейны и кафе

А вместе с ними детсады и библиотеки.

С 23 июня Москва вступает в новый этап снятие ограничений по коронавирусу. Как сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, разрешено открытие фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, а также ресторанов и кафе.

Дети снова могут играть на детских площадках, любители спорта — заниматься на уличных тренажерах, а пожилые люди — отдыхать на лавочках во дворах и парках столицы. Возобновляют свою работу речные трамвайчики, но экскурсии по городу пока запрещены.

Кроме того, в привычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения, детские сады и библиотеки. Однако массовые мероприятия и индустрия развлечений все еще стоят на паузе. Собянин также напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Мэр отметил, что смягчение режима стало возможным из-за снижения числа новых случаев заражения коронавирусом. 20 июня впервые за два с половиной месяца в столице было зафиксировано меньше тысячи выявленных носителей.

Добавим, что, по официальным данным на 23 июня, по стране за сутки зафиксировано 7425 новых заболевших, что является самой низкой цифрой за месяц. При этом количество выздоровевших «скакнуло» за 12 тысяч.