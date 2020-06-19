«Люблю «качать железо»: новая актриса сериала «Фитнес» в прошлом занималась боксом

Карантин закончился, и телеканал «Супер» начал съемки четвертого сезона сериала «Фитнес». Зрителей ждут новые повороты сюжета и новые персонажи, сообщается на сайте канала.

По сюжету, управляющая элитным фитнес-клубом Ася возвращается со стажировки в английской бизнес-школе и становится директором заведения. Вместе с этим назначением всех героев картины ждут большие перемены.

В качестве нового лица выступит молодая актриса Софья Донианц. Ее героиня Ева сразу бросится в глаза своим странным гардеробом и экстравагантным поведением. Девушка по профессии психолог, а по характеру «немножко инопланетянка». Этот персонаж отличается полным отсутствием эмпатии и все человеческие взаимоотношения подвергает анализу.

Новая актриса рассказала, что до «Фитнеса» не имела опыта съемок в комедийных сериалах, зато обстановка на площадке — это родное для нее.

«Я очень люблю спорт. Когда есть время, хожу в зал три раза в неделю, люблю «качать железо». Пробовала бокс, занималась где-то год, но перестала, потому что заметила, как из-за нагрузки пропадает талия. Поэтому вернулась к балету, я занимаюсь им уже восемь лет», — поделилась Донианц.

Добавим, что четвертый сезон «Фитнеса» зрители увидят в новом телесезоне, то есть осенью.