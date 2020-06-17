«Стоит ожидать роста цен»: фитнес-клубы готовятся к долгому восстановлению после карантина

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева дала интервью «Комсомольской правде» и рассказала о том, как спортзалы выйдут из карантина. В некоторых регионах они уже открылись, в Москве возобновление работы запланировано на 23 июня.

Спикер отметила, что за месяцы вынужденной самоизоляции данная индустрия в нашей стране потеряла около 50 миллиардов рублей. По ее оценкам, из-за этого к концу года рынок фитнес-услуг потеряет более 60% операторов, а те, кто останется на плаву, еще два года будут восстанавливаться. Уже сейчас около 20% не откроются после снятия карантина из-за банкротства.

«В перспективе стоит ожидать роста цен. При этом мы понимаем, что платежеспособность россиян сейчас снижена, и времена нелегкие для всех. Мы будем делать все возможное, чтобы держать цены на прежнем уровне. Ведь почему отрасль так тяжело переживает пандемию? Финансовой подушки нет. Мы не повышали цены. С 2018 года цены выросли всего на 2%», — сказала Киселева.

Она также отметила, что на обеспечение безопасности клиентов от вируса также потребуется большое количество инвестиций, но защитные меры обязательно будут введены. Что касается масок и перчаток для тренирующихся, то они желательны в помещениях клуба. Но во время самих упражнений тренер и клиент могут работать без них, но с соблюдением социальной дистанции.