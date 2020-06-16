Фитнес-тренер дал совет по возвращению к полноценным тренировкам после самоизоляции

После длительной самоизоляции возвращаться к полноценным тренировкам стоит постепенно, даже если вы продолжали делать упражнения дома весь период карантина. Почему — объяснил фитнес-тренер Лев Гончаров.

«Через три месяца самоизоляции потеря производительности тела могла составить около 30%. Это значит когда люди возвращаются к тренировкам через три месяца, первую тренировку они должны провести с нагрузкой 50% от того, что было», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Гончаров пояснил, что если до карантина вы отжимались в спортзале 10 раз, то первую полноценную тренировку стоит начинать с 5 раз. На второй нагрузку можно увеличить до 70%, на третьей – до 80%, а дальше как пойдет.

Скорость восстановления интенсивности тренировок у всех будет разная, подчеркнул тренер. Это зависит от того, как человек занимался дома предыдущие три месяца и соблюдал ли разумную диету. Но даже для тех, кто не лежал на диване, а усиленно поддерживал себя в форме, рекомендация начинать с 50% интенсивности сохраняется.

Справка Teleprogramma.pro

Лев Гончаров — фитнес-тренер, автор вебинара «Размер/квартал» и сказок о фитнесе.