«Мы нужны людям»: фитнес-клубы России требуют разрешения открыться

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) призвала представителей клубов и спортзалов поддержать акцию по скорейшему открытию своих заведений после карантина. Суть флешмоба — записать видеообращения, в которых разъяснить, зачем нужны тренировочные центры, и выложить ролики в соцсетях с хештегами #спасифитнес, #фитнесэтомы, #фитнеспротиввируса или #фитнесготовработать.

«Фитнес – не развлечение. Мы нужны людям для поддержания здоровья и улучшения качества жизни. Фитнес – это безопасно, мы готовы работать!» — озвучила главный посыл глава АОФИ Ольга Киселева в разговоре с радио «Говорит Москва».

Напомним, ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации для открытия спортивных учреждений на фоне противодействия распространения коронавирусу. АОФИ, кстати, принимала активное участие в разработке этого документа. Однако в большинстве регионов объекты фитнес-индустрии все еще закрыты и могут получить разрешение на возобновление работы на самом последнем этапе снятия ограничений.

Добавим, что ранее тот же спикер говорила в эфире радиостанции о том, что почти 20% фитнес-клубов в сложившейся ситуации могут закрыться насовсем.