Английский миллионер обещал платить деньги за похудение

В Англии один эксцентричный миллионер, имя которого в прессе не называется, платит жителям деревни за то, что они худеют. Речь идет о маленьком населенном пункте Денчворт в графстве Оксфордшир. Там живет всего около 170 человек, но им очень повезло с богатым благодетелем.

В начале самоизоляции он организовал пятничные ужины для каждого жителя деревни. Волонтеры еженедельно доставляли людям рыбу и жареную картошку. А недавно «меценат» объявил, что людям нужно похудеть (домоседство ведь провоцирует набор лишних килограммов), и обещал выплати 100 фунтов стерлингов каждому деревенскому, кто за два месяца сбросит 10% своего веса. На российские рубли это будет почти 9 тысяч.

Хорошее предложение, если учесть, что около трети жителей Великобритании страдают от избыточного веса. Кроме того, исследования показали, что наличие сахарного диабета второго типа увеличивает риск гибели человека, заразившегося новым коронавирусом.

Как рассказал анонимный миллионер изданию The Telegraph, идея платить людям за похудение родилась у него после одного спора. Богач поспорил со своим работником на деньги, что тот не сможет сбросить вес. Мужчина постарался, похудел на 12 килограммов и выиграл у шефа заветную сумму. После этого опыта состоятельный англичанин решил провернуть тоже самое с жителями своей любимой деревни.

На его предложение откликнулись дюжина человек. По условиям акции, они должны сделать свое фото «до», а 1 августа — снимок «после». Но грамотный миллионер придумал также, что в конце лета он выплатит только половину обещанной сумму, вторую участники получат через полгода, если сохранят достигнутый результат.

А вы бы согласились сбросить 10% веса за два месяца за 9 тысяч рублей?