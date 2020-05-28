Врач рассказал, как правильно выйти из самоизоляции и не получить травму

Как бы кто не тренировался дома в самоизоляции, а мышцы у большинства россиян, конечно же, потеряли былой тонус, что и говорить. Как восстановить прежнюю физическую форму и не получить травму, журналистам рассказал мануальный терапевт Андрей Кабычкин. По его словам, после выхода из карантина не стоит резко ударяться в трудовые подвиги. Это касается не только тренировок, но и занятий огородом, и строительных работ.

«За два месяца наш мышечный корсет, который поддерживает позвоночник и суставы, рухнул, — цитирует специалиста радио Sputnik. — В голове мы все мастера спорта и фитнес-леди, но если резко вернуться к тем нагрузкам, которые были раньше, это будет мощный травматический фактор и придется посетить врача».

Заслуженный врач России посоветовал наращивать физические нагрузки постепенно, а начать лучше с простой ходьбы и дыхательных упражнений. Ходить нужно не меньше 10 километров в день или пресловутые 10 тысяч шагов (примерно, 7 км). Мышечные нагрузки, такие как подтягивания и отжимания, тоже нужно увеличивать постепенно, начиная с малого.

Советы доктора особенно важны в условиях того, что для многих засидевшихся дома россиян снятие ограничений станет большой радостью, а на эмоциях люди могут переоценить свои возможности.

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Справка Teleprogramma.pro

Андрей Евгеньевич Кабычкин — заслуженный врач России, вертебролог, мануальный терапевт. Стаж работы — более 35 лет. Автор более 50 научных статей и оригинальных методик по проблеме лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, обладатель международных сертификатов в области восстановительного лечения. Награжден орденом за «Развитие здравоохранения», а также различными профсоюзными и ведомственными медалями.