Роспотребнадзор дал рекомендации по работе фитнес-клубов и бассейнов во время эпидемии

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации по работе фитнес-клубов и бассейнов в условиях эпидемии коронавируса.

Согласно документу, работникам спортивных учреждений необходимо проводить ежедневную дезинфекцию помещений и спортивного инвентаря, а также постоянно проверять свою температуру. Прямые контакты сотрудников и посетителей рекомендуется ограничить, социальная дистанция в 1,5 метра должна соблюдаться не только при общении, но и при тренировках, в том числе и бассейне. На одного посетителя должно быть 4 квадратных метра свободного места (5 квадратных метров зеркала воды в бассейне при занятиях аэробикой, 10 метров при плавании).

Помещения должны быть оборудованы антисептиками для рук и проветриваться каждые два часа. Все сотрудники обязаны носить маски. Кроме того, у организации должен быть пятидневный запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих веществ.

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Занятия возможны по предварительной записи. Чтобы в спортзал не набивалось много посетителей, рекомендуется даже заранее закрывать часть кабиной для переодевания.

А тем временем, в большинстве регионов России спортзалы и фитнес-центры еще не открыты из-за сложной эпидемической ситуации.