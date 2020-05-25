Парки Москвы приготовили онлайн-тренировки для жителей столицы

Инструкторы расскажут в социальных сетях о йоге, зумбе и прыжкам через скакалку.

На сайте мэра Москвы появилось расписание онлайн-мероприятий, которые столичные парки приготовили для самоизолированных граждан. Среди них есть видеоэкскурсии, фотовыставки и даже анимационный фильм, но главное — тренировки, которые жителям города пока остается проводить только дома.

26 мая в 18 часов на странице в Instagram парка Горького пройдет прямой эфир по зумба-фитнесу. Инструктор Алена Белова покажет, как сочетать танцевальные движения с силовыми и кардионагрузками.

Если интересно, то не пропустите похожий эфир в 12 часов — на странице парка «Красная Пресня». Там пройдет виртуальное занятие по хатха-йоге. Инструктор Александра Грачева расскажет, как грамотно начинать занятия и покажет основные асаны.

27 мая в 12 часов в соцсетях Бабушкинского парка покажут занятие по классическому танцу. Проведет его балетмейстер Наталья Мулярчук. Она покажет комплекс простых упражнений для а укрепления мышц, отвечающих за статическое положение тела.

В это же время в Instagram парка «Ходынское поле» пройдет занятие по роуп-скиппингу — прыжкам через скакалку. Тренер Елена Астахова также покажет ряд танцевальных движений.

А в 16 часов тренер Александр Гаврилов расскажет о фитнес-трендах. Зрители прямого эфира смогут узнать, как менялась мода в спортивной индустрии за последние 10 лет и к чему она придет в будущем, а также как выстроить режим эффективных домашних тренировок.