«С каждым шагом вверх я оживала»: Перминова рассказала про покорение горной вершины

Известная модель Лена Перминова рассказала своим поклонникам в Instagram, как она покорила гору. Женщина поведала, что давно обещала своему возлюбленному — бизнесмену Александру Лебедеву — совершить с ним вместе это путешествие. Но в назначенный день она проспала и еле-еле встала с кровати.

«Первые десять минут подъема я ворчала как старая бабка о том, как тяжело, зачем я вообще на это согласилась и как я хочу спать. Но с каждым шагом вверх я оживала, и как будто ощутимо накачивала не только мышцы ног, но и нагнетала жизненную энергию Земли в свою корневую чакру муладхара. Мое рассеянное и уставшее сознание наполнялось свежестью горного воздуха, силой утреннего солнца и бодростью аромата чабреца, — вспоминает Елена. — На половине восхождения я осознала, насколько это непростое упражнение. Нужно было концентрировать внимание на каждом шаге, так как приходилось перешагивать с камней валунов на скользкую прошлогоднюю листву и осыпающийся грунт».

Модель пишет, что на вершину она поднялась первая — уставшая, но довольная победой над своими слабостями. И весь день после этого Перминова была в позитивном настрое. После этой истории красавица призвала своих поклонников верить в себя и каждый день покорять новые рубежи.

Вдохновившись рассказом Елены сайт Teleprogramma.pro решил узнать у фитнес-эксперта и телеведущего Эдуарда Каневского, как правильно совершать восхождение на гору, чтобы прогулка за внутренней силой прошла без неприятных последствий для организма.

«Чтобы развить выносливость и силу ног для такого покорения вершин, я рекомендую начать регулярно бегать, но обязательно по пересеченной местности. Бег даст, во-первых, хорошее развитие со стороны сердечно-сосудистой системы, это важно в контексте общей выносливости, а во-вторых — хорошую проработку мускулатуры ног. И дополнительно еще рекомендую тренировки по подъему на высокие этажи. Просто ходьба по лестнице на 10–12 этажи, по два-три подхода. Это также работа на выносливость и мускулатуру ног, в дальнейшем она даст возможность подниматься на любые вершины, если человек поставит себе такую цель».

Эксперт отметил, что перед подъемом на гору желательно два-три месяца провести в тренировках — за этот период организм адаптируется к нагрузке и будет готов к покорению серьезной дистанции. Если речь идет не о спортивных достижениях, а о простом походе, достаточно заниматься три-четыре раза в неделю по часу.

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Справка Teleprogramma

Эдуард Каневский — фитнес-эксперт, теле- и радиоведущий, писатель, мастер спорта и чемпион Москвы по становой тяге, член ассоциации профессионалов фитнеса и чемпион Москвы 2013 года. Входит в тройку лучших тренеров фитнеса России.