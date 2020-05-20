Еще хоть куда: 54-летняя актриса Элизабет Херли показала свою тренировку в бикини

54-летняя британская актриса и фотомодель Элизабет Херли порадовала поклонников солнечным видео со своей тренировкой. 19 мая женщина выложила в Instagram короткий ролик, в котором она запечатлена на заднем дворе с гантелями в руках. Делая упражнения, звезда «Остина Пауэрса» и «Ослепленного желаниями» показала, что она находится в прекрасной форме.

Элизабет продемонстрировала стройную фигуру и отсутствие целлюлита, надев розовое бикини на завязках. По словам актрисы, такую форму ей помогают поддерживать ежедневные тренировки. Восхищенные комментарии от поклонников не заставили себя ждать.

Напомним, что Херли активно снималась в кино в 90-х и 2000-х. В последние десять лет ее фильмография не пестрит известными картинам. В 2015—2018 годах актриса была звездой мыльной оперы «Члены королевской семьи», играя роль вымышленной британской королевы Хелены, которой приходится укрощать строптивый нрав своих наследников.

Добавим, что Элизабет долгое время состояла в браке с актером Хью Грантом, является крестной матерью детей вокалиста Oasis и Дэвида Бекхэма.