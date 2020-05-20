Гагарина на фоне разговоров о разводе вызвала домой фитнес-тренера

Полина Гагарина своеобразно отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым. И, если мужчина хотя бы намекнул о своей грусти по этому поводу, запостив известную фразу из «Золотого теленка» о графине спешащей к пруду, певица упорно делает вид, что ничего не происходит.

В ее личном блоге можно увидеть исключительно нейтральные кадры и сообщения. Она показала прогулку со своей дочерью от Исхакова и тренировки с фитнес-тренером, которого она пригласила на дом.

Примерив серое трико, великолепно подчеркивающее ее стройную фигуру, звезда со спокойным видом продемонстрировала великолепную физическую форму – поиграла с гирей, сделала растяжку, постояла в планке… Голос за кадром (видимо, инструктор) заметил, что девушка давно не занималась – неделю. Тем не менее, Полина явно не страдала от этого, с легкостью выполняя указания своего помощника.