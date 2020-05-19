Пять распространенных ошибок в домашних тренировках

Фитнес-тренер Анна Григорьева рассказала о том, что делать, если работа над собой не приносит ожидаемого результата.

Тренер по пилатесу Анна Григорьева рассказала об ошибках, которые люди часто допускают в домашних тренировках. Ее статья об этом опубликована в журнале Flacon.

При сгибаниях корпуса болит шея. Специалист отметила, что когда человек много сидит и постоянно смотрит вниз, в свой гаджет, задняя поверхность шеи перерастягивается, а передняя компенсаторно укорачивается. В итоге во время упражнений сгибания корпуса вместо пресса первыми в движение включаются мышцы шеи, а мышцы живота получают недостаточно нагрузки. Тренирующийся должен помнить, что сгибать нужно туловище, а голове следует подниматься вслед за ним. В планке напрягается только спина. Вероятно, стоит поменять угол наклона таза. Тренер советует попробовать наклонить таз назад и округлить поясницу, ориентируйтесь на ощущения в нижней части живота. Именно она должна работать в планке. При приседаниях болят колени. Следует уделить больше внимания углам сгибания и равномерному распределению веса по стопе. Если в нейтральном положении на полу ваши стопы уже стоят по-разному, то самостоятельно, без консультации тренера, лучше не приседать вовсе. После тренировок с гантелями чувствуются лишь мышцы трапеции. Здесь возможны два варианта ошибки. Либо человек переоценил свои силы и взял тяжелые для себя гантели, либо делал неправильные движения. Максимальный угол подъема руки в сторону — 70 градусов от корпуса. Это существенно ниже параллели с полом. У тех, кто игнорирует это правило, мышцы в районе шеи и верхней порции трапеции увеличиваются гораздо быстрее, чем на руках. Ягодицы остаются плоскими даже после тренировок. Скорее всего, нагрузка идет не на те области. В районе таза у человека есть много мышц поменьше, которые помогают большой ягодичной отводить ногу назад. Чаще всего они работают вместо нее. Следует удалить внимание углу отведения ноги назад. К примеру, можно сделать упражнение очень медленно, чтобы прочувствовать, какие именно мышцы включаются.

Если перечисленные проблемы в тренировках касаются и вас, специалист советует подкорректировать ваши упражнения с профессиональным тренером.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Григорьева — фитнес-тренер, основательница студии динамического пилатеса Studio2.