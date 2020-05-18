«Не позорить свое прошлое»: Мария Кожевникова собралась вернуться к занятиям спортом

35-летняя актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова пристыдила сама себя в Instagram. Одно из светских изданий в своем аккаунте напомнило читателям, что звезда «Универа» имеет звание мастера спорта по художественной гимнастике и когда-то была чемпионкой Москвы. Артистка сделала репост этой записи и собралась вернуться к активному образу жизни.

«И мне пора об этом вспомнить и не позорить свое прошлое, — написала она. — Пора серьезно начать заниматься спортом! Но так лень…»

Подписчики Кожевниковой в комментариях стали активно поддерживать актрису.

«Машунь, вот кто-кто, а ты умеешь собираться! Я сама плюс шесть, блин», — написала ее коллега по съемочной площадке Валентина Рубцова (она, кстати, тренируется дома очень активно).

А потом одна из поклонниц Марии предложила ей организовать онлайн-марафон по занятию спортом. Другие женщины поддержали эту идею, да и сама актриса ею заинтересовалась.

«Может, и себя так заставлю», — написала она в ответ на комментарий.

Что ж, ждем марафона от Марии Кожевниковой. А вы будете заниматься вместе с ней?