Минспорта предложило трехэтапный план выхода спортсменов из самоизоляции

14 мая стало известно о том, что Министерство спорта РФ предложило регионам страны свой план поэтапного снятия карантинных ограничений в сфере физической культуры. Он так же разделен на три этапа, как и общие рекомендации.

Как передает «Комсомольская правда», на первом этапе предлагается предоставить гражданам возможность индивидуально заниматься физкультурой на открытом воздухе, что подразумевает под собой уличные спортплощадки, беговые и велосипедные дорожки и общедоступные стадионы. Но с обязательными условиями: социальной дистанции и ношения защитных масок.

Также предлагается организовать тренировки сборных команд России и регионов, профессиональных спортивных клубов и организаций спортивной подготовки, а еще соревнования профессиональных лиг по командным видам спорта с отдельным регламентом и без зрителей. Фитнес-центры тоже предлагается открыть, но заполнять их не больше, чем на четверть от возможных мощностей.

На втором этапе фитнес-центры смогут увеличить свой прием до половины зала. Также откроются муниципальные соревнования и комплекс ГТО, но все еще без зрителей Полное возвращение спортивных мероприятий всех уровней (в том числе международном) со зрителями предполагается только на третьем этапе.