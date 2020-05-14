«Видите мои жирные складки?»: Боня показала свою тренировку с иностранным инструктором

Проводящая карантинный период во Франции телезвезда Виктория Боня записала для своих поклонников видео с тренировкой для стройности.

«Вы видите мои жирные складки на животе? Я рада, что набрала вес, но теперь я хочу этот жир трансформировать в подтянутое тело и тонкую талию», — сообщила ведущая.

Тем, кто подготовил российской красавице мощную 10-минутную тренировку, стал именитый персональный тренер из Монако Николя. На видео они оба выполняют ряд упражнений, которые призваны сделать талию меньше, а живот плоским.

Первое похоже на планку, только нужно стоять на одном локте на полу и одной ноге на устойчивом стуле. При этом следует поворачивать тело, совершая махи другой рукой. Вторая нога висит подтянутой под первую. Всего по 15 махов на каждую сторону.

Второе упражнение делается в той же позиции, только держаться за стул следует двумя ногами, свободная рука направлена в вверх. В этом положении нужно поднимать и опускать таз. Выполнять также следует на обе стороны.

Третье упражнение оказалось «ножницами». Нужно сесть на стул, выпрямить ноги и скрещивать их, чтобы обе поочередно были одна над другой. И так 30 раз. Следом на ролике показаны еще несколько аналогичных движений.

Если такая тренировка покажется вам тяжелой, то Боня советует думать во время нее о плоском животе, легинсах и красивом купальнике. Телеведущая рассказала, что уже давно занимается вместе с этим тренером. Иногда ее спрашивают: «Какой доктор сделал тебе попу?» Сейчас Виктория с гордостью заявила, что Николя и есть тот «доктор».