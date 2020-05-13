Американцы вышли отжиматься перед зданием суда, требуя открыть фитнес-клубы

В Америке любители фитнеса вышли тренироваться на улицу, протестуя против закрытых спортзалов. Как сообщает портал TMZ, 11 мая около тридцати человек вышли к зданию суда во Флориде и начали приседать и отжиматься прямо на тротуаре. В руках у многих из них были плакаты и флаги. При этом «спортсмены» не соблюдали между собой положенную дистанцию. Как местные власти отреагировали на эту акцию, не сообщается.

Добавим, что в штате Флорида уже приступили к первому этапу снятия ограничений, начали открываться рестораны, магазины и салоны красоты. А вот фитнес-центры (как и в России) местные чиновники отложили до второго этапа.

Напомним, что, по данным Университета Джона Хопкинса, в Америке зарегистрировано больше всего случаев заражения коронавирусом — более 1,3 миллиона человек на 13 мая. Более 82 тысяч человек умерли.