Фитнес-эксперт раскритиковал онлайн-тренировки Бузовой

Певица показала миллионам своих поклонников, как она тренируется дома. Эдуард Каневский выразил на этот счет свое мнение.

Днем 12 мая певица и телеведущая Ольга Бузова выложила в «сториз» свою ежедневную домашнюю тренировку, которой 34-летняя артистка поддерживает себя в тонусе в период самоизоляции. Нужно отметить, что фигура у звезды, и правда, завидная, даже после долгого карантина.

«Мои хорошие, все, что вам нужно, чтобы держать себя в тонусе, это желание, форма какая-нибудь и коврик. Я обзавелась резиночками, чтобы упражнения были более эффективными», — сказала звезда своим подписчикам, приглашая присоединиться к ней.

Бузова поведала, что старается заниматься хотя бы по 20-30 минут в день. После растяжки она делает приседания, надевая резинки на разные части ног, три подхода по 20 упражнений. Затем по программе у нее руки, пресс и ягодицы.

Особенно Ольга рекомендует свое упражнение для пресса. Девушка ложится на спину и подтягивает колени к животу, затем, не разгибая ног, она поворачивает их то вправо, то влево. После трех подходов по 20 упражнений живот певицы болит, зато выглядит идеально.

Сайт Teleprogramma.pro попросил фитнес-эксперта и телеведущего Эдуарда Каневского прокомментировать эту тренировку Бузовой. Мужчина согласился с ней, что человеку для поддержания формы не нужно иметь много снарядов и достаточно четырех основных упражнений, но он предостерег от позиционирования артистки, как специалиста по тренировкам.

«Приседания она делает как-то странно, активно раскачивая тазом. Это скорее показуха, чем желание квалифицированно показать, как выполняется упражнение. Выглядит она неплохо, но информацию о тренировке подает, конечно, совершенно неграмотно и непрофессионально. Например, движение на пресс, которое она показала, достаточно травмоопасно для большинства людей, у которых есть проблемы с поясничным отделом позвоночника. Эти наклоны коленей не всем подходят, и об этом тоже нужно говорить. Квалифицированный тренер об этом, естественно, упомянет, демонстрируя упражнение. Но у Ольги хорошее здоровье, и она даже не думает о таких последствиях».

Справка Teleprogramma

Эдуард Каневский — фитнес-эксперт, теле- и радио ведущий, писатель, мастер спорта и чемпион Москвы по становой тяге, член ассоциации профессионалов фитнеса и чемпион Москвы 2013 года. Входит в тройку лучших тренеров фитнеса России.