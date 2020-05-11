«Мучаю себя, иначе я просто расслаблюсь»: Таня из «Универа» устроила полезную прогулку на балконе

42-летняя актриса Валентина Рубцова, она же Таня из «Универа», на домашнем карантине мотивирует своих поклонников на физические тренировки. Страница звезды сериалов в Instagram практически превратилась в фитнес-блог, в котором женщина показывает, как не дать своему телу «закиснуть» от продолжительного домоседства. Причем спортзалом для артистки зачастую является ее балкон с хорошим видом на Сочи.

В свежем видео, опубликованном Рубцовой, она шагает по балкону на беговой дорожке и одновременно делает упражнения с гантелями в руках. Так актриса борется не только с лишним весом, но и с хандрой, спровоцированной карантином.

«Налетела грусть. Что ж, пойду пройдусь», — подписала ролик Валентина.

И это не просто способ убить время. Специалисты действительно советуют заниматься в самоизоляциями физической активностью и тренировками, так как они позволяют снизить стресс и чувство тревоги.

Сама звезда рассказала порталу Teleprogramma.pro, что занимается теми же тренировками, что и до самоизоляции: йогой, отжиманиями, прессом, растяжками и ходьбой по 10 тысяч шагов в день. Сейчас приходиться ходить не по улице, а по дорожке. На такую прогулку у женщины уходить минут восемьдесят. С собой «в путь» она берет две гантели по полтора килограмма.

«Мучаю себя, иначе я просто расслаблюсь. Просто у меня две грани: либо я ложусь как тюлень, либо мне нужно двигаться. Я выбираю второе, насколько могу, — рассказала Рубцова. — Иногда я, конечно, лежу тюленем — силы воли не хватает или настроения. Просто хандра нападет — могу полежать. Но я знаю, что на следующий день должна отработать свой пропуск. Это, наверное, еще со школы так — я не прощаю себе долги».

Валентина также призналась, что долгие годы собирала дома различные спортивные снаряды, но пользовалась ими редко, а вот сейчас по-настоящему настало их время.