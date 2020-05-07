«Прямо сердце колотится»: Нагиев и Пухляш устроили танцевальный баттл

Популярный шоумен Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram танцевальное видео, которое записал вместе со звездой клипа Uno группы Little Big Дмитрием Красиловым, больше известным в интернете как Пухляш.

В первой половине ролика Красилов демонстрирует Нагиеву свои танцевальные способности, которые потрясли публику еще во время подготовки к «Евровидению». Во второй части пришла очередь телеведущего показать, на что он способен.

53-летний актер, конечно же, уступает молодому танцору в пластичности, но старается вовсю. В финале Пухляш показывает, что движения старшего товарища его не впечатлили.

«Смотрите, нравится вам это или нет, — написал Нагиев под роликом. — Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию».

Очевидно, ведущий имел в виду, что после долгой самоизоляции так много движений пришлись ему в тягость. Его поклонники в комментариях поспешили заверить мужчину, что он очень пластичный и хорошо двигался.

«Ну… На вкус и цвет товарища нет!» — прокомментировал ролик Гоша Куценко.

Напомним, что на самом деле у Нагиева с телом все прекрасно. В юности актер занимался самбо, дзюдо и спортивной гимнастикой. Согласитесь, абы кого не пригласили бы играть физрука.