За персональную тренировку Овечкина его фанат выложил 38 тысяч долларов

Вот так тренировочка! Один из фанатов хоккеиста Александра Овечкина купил его персональный урок за 38 тысяч долларов.

Дело было на благотворительном аукционе, сообщает Bleacher Report, стартовая цена лота составляла 10 тысяч долларов. Вырученные деньги пойдут на питание людей, пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Россиянин, ставший капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», и трехкратный чемпион мира подключился к акции и предложил выставить на продажу его персональную 30-минутную тренировку по технике броска. Вместе с ней были выставлены билет на матч его команды, клюшка и перчатки спортсмена.

Напомним, популярность Овечкина в Америке и во всем мире колоссальная. Он обладатель множества спортивных достижений. В 2018 году доход спортсмена составил 14,5 миллиона долларов.