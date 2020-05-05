«Три приседания — это лучше, чем ноль»: Темникова начала тренировки на самоизоляции

На полноценные ежедневные занятия певицы пока не хватает.

После месяца самоизоляции 35-летняя певица Елена Темникова задумалась о необходимости домашних тренировок. 4 мая она выложила в Instagram фотографию в облегающем спортивном костюме и обратила внимание подписчиков на свои «аппетитные складочки на бедрах».

«С сегодняшнего дня начну качать пресс и попу. Прямо сейчас, — написала артистка. — Я, конечно, нормально отношусь к новым своим килограммам, но мышцы пора взбодрить. Молю, расскажите секрет, как полюбить спорт?»

Через несколько часов, правда, Елена опубликовала комичное видео, на котором обещала, что начнет заниматься собой «с завтрашнего дня». При этом певица отметила, что первые 15 минут тренировки она все-таки выдержала.

«Даже три приседания — это лучше, чем ноль», — поделилась Темникова своей личной мотивацией.

Звезда откровенно призналась подписчикам, что устала откладывать занятие собой на завтра и культивировать в себе лень. При этом она не знает, хватит ли ей силы воли на ежедневные тренировки. Поклонники певицы поддерживают ее в комментариях и предлагают свои советы, как перебороть лень.

А вам так же трудно настроить себя на ежедневный фитнес, как и Темниковой?