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«Такое вообще возможно?»: звезды развлекаются дома, раздеваясь в прыжке

В Сети появился новый челлендж на ловкость.

«Такое вообще возможно?»: звезды развлекаются дома, раздеваясь в прыжке
В новом челлендже нужно прыгнуть в худи. Фото: globallookpress.com

Отечественные звезды в Instagram поддержали новый челлендж, для которого нужна немалая ловкость. Суть трюка состоит в том, что нужно надеть худи, а затем подпрыгнуть в нем и успеть снять во время прыжка. Взлетая вверх, участники дергают одежду за капюшон, и во время приземления она слетает с тела. В социальной сети уже есть ролики с этим трюком в исполнении рэпера ST, Тимура Родригеза и Жени Мильковского из группы «Нервы». Вызовы брошены Егору Криду, Потапу и Павлу Воле.

«Не повторяйте этого дома!» — написал ST.

«Такое вообще возможно?» — прокомментировала его видео Ольга Бузова.

Звезды пишут, что челлендж запустила актриса и модель Катя Кабак.

Напомним, ранее в Сети был популярен трюк с надеванием майки, стоя на руках. Подобные вызовы способен повторить не каждый, для них требуются определенные физические способности и, наверняка, несколько пробных дублей.

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