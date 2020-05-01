«Май, спорт, любовь»: Глюкоза с мужем продемонстрировали прекрасную растяжку в тандеме

Певица Глюкоза в Instagram похвасталась отличной растяжкой в паре со своим супругом, бизнесменом Александром Чистяковым. Кадр получился очень красивым. Исполнительница и ее вторая половинка очень нежно смотрят в глаза друг другу.

«Май, спорт, любовь», — кратко прокомментировала звезда совместный с мужем снимок.

В комментариях отметилась супруга музыканта Олега Газманова, Марина Муравьева. «Хорошая растяжка — любви отличный бонус», — заявила она.

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Отметим, что звезда уже много лет замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. В прессе то и дело появляются слухи, что в семье исполнительницы не все гладко. Впрочем, совместными фотографиями с любимым мужчиной Глюкоза опровергает все домыслы и грязные сплетни. Как известно, у них с Чистяковым двое детей. В 2007 году она родила дочь Лидию, которой совсем скоро исполнится 13 лет. В сентябре 2011 года на свет появилась их совместная дочь Вера.