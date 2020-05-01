«Некому «лапы» подержать»: Максим Виторган вынужден боксировать в одиночку

Утром 1 мая 47-летний актер Максим Виторган поделился в Instagram коротким видео своей утренней тренировки. Мужчина предстал перед поклонниками с голым торсом, боксирующим «с тенью».

«Сетую, что вот некому «лапы» подержать, некому руку «поставить», — написал актер под роликом.

По его словам, он выложил видео в социальную сеть, чтобы не чувствовать себя одиноким, ведь там ему обязательно «и советов надают, и оценок наставят».

Комментаторы, действительно, не заставили себя ждать: одни посоветовали актеру поставить дома грушу, другие обратили внимание на внушительный живот мужчины. Глядя на удары Виторгана, многие вспомнили его драку с Константином Богомоловым — новым супругом бывшей жены артиста, Ксении Собчак.

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Напомним, в январе прошлого года Максим избил Константина Богомолова около кофейни. У последнего тогда оказался сломан нос. Виторган и Собчак тогда еще были на стадии развода, но скандальная телеведущая не скрывала своего увлечения новым кавалером. Впоследствии инцидент был замят, но актер показал, что с ним шутки плохи и бойцовские тренировки проводит не просто ради красивого кадра.